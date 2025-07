Rashford al Barcellona, pochi mesi fa è stato accostato al Milan: visite mediche e firma sul contratto. Le ultimissime notizie

Marcus Rashford, un nome che in passato ha scaldato i cuori dei tifosi milanisti come potenziale acquisto, è ormai a un passo dal vestire la prestigiosa maglia del Barcellona. L’attaccante inglese è arrivato nella città catalana e oggi si sottoporrà alle visite mediche presso la ‘Ciutat Esportiva’ del club blaugrana, l’ultimo step prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Hansi Flick.

L’agenda è fitta per Rashford. Domani è già prevista la sua presentazione ufficiale alla stampa, un momento attesissimo da parte dei media e dei sostenitori blaugrana, ansiosi di vedere il nuovo volto dell’attacco. Giovedì, poi, non ci sarà tempo per riposare: Rashford partirà immediatamente con la squadra per la tournée in Asia, un’occasione cruciale per integrarsi con i nuovi compagni e iniziare a familiarizzare con gli schemi di gioco.

L’ex attaccante del Manchester United, che nell’ultima stagione ha militato nell’Aston Villa, arriva in Spagna dopo aver superato un problema muscolare. Questo infortunio lo aveva tenuto fuori dalle ultime partite con i ‘Villans’ e gli aveva anche impedito di rispondere alla convocazione della nazionale inglese per i test contro Andorra e Senegal. Ora, però, sembra aver recuperato pienamente la forma fisica, pronto a iniziare questa nuova avventura in uno dei club più blasonati al mondo. L’attesa è alta per capire come Rashford si adatterà al calcio spagnolo e quale ruolo avrà nel progetto tecnico di Flick.