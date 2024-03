Ranocchia elogia Pioli: «Non ci sono allenatori bravi come lui in giro»

Presente negli studi di Pressing, in onda ieri sera su Mediaset, Andrea Ranocchia ha elogiato Stefano Pioli

Le parole di Andrea Ranocchia presente negli studi di Pressing, in onda ieri sera su Mediaset. L’ex Inter ha elogiato l’attuale allenatore del Milan, Stefano Pioli:

LE PAROLE – «È un allenatore che a me piace tantissimo. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e quello che Allegri sta facendo per la Juve lui lo sta facendo al Milan. Quando decidi che un allenatore non fa più al tuo caso, devi avere un sostituto. In questo momento non ci sono allenatori bravi come lui in giro. Lui prepara bene la squadra, parla chiaramente ai giocatori e non è da poco, ed è un allenatore che a me piaceva come lavorava e preparava le partite»