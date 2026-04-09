Ranking UEFA, speranze minime per l’Italia: la Spagna scappa via, insegue la Germania. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Ranking UEFA aggiornato è abbastanza chiaro. Speranze quasi definitivamente tramontate per l’Italia di raggiungere il 2° posto in classifica e, quindi, regalarsi una quinta squadra in Champions League. Al 1° posto c’è l’Inghilterra che, per il secondo anno consecutivo, è già aritmeticamente certa di poter avere per la prossima stagione cinque squadre del proprio paese nella massima competizione europea. La Spagna si gioca il secondo post nel Ranking con la Germania. In tal senso potrebbe essere decisivo lo scontro di ritorno tra Bayern Monaco e Real Madrid, anche se una tra Barcellona e Atletico Madrid raggiungerà sicuramente la semifinale.

1. Inghilterra (5 squadre in corsa su 9) 25.013

2. Spagna (6 su 8) 20.656

– – –

3. Germania (3 su 7) 19.714

4. Portogallo (3 su 5) 18.900

5. Italia (2 su 7) 18.714

6. Francia (2 su 7) 16.678

7. Polonia (0 su 4) 15.750

8. Grecia (1 su 5) 13.800

9. Danimarca (0 su 4) 12.250

10. Cipro (0 su 4) 12.156