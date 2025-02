Ranking Uefa, Feyenoord Milan porta punti? Cosa succede con i playoff di Champions League

Condividi via email

Ranking Uefa, i playoff di Champions League valgono e non valgono. La spiegazione sui punti assegnati in questa fase del torneo

Da oggi a giovedì andrà in scena l’andata dei playoff di Champions ed Europa League nei quali saranno impegnate anche Juventus, Milan, Atalanta e Roma. Gare che porteranno punti nel Ranking Uefa? La risposta non è una sola, ecco perché:

NON SONO ASSEGNATI punti per il Ranking Uefa valido per il singolo club.

SONO ASSEGNATI punti nel Ranking per Paesi stagionale, che sarà valido per l’assegnazione del quinto posto valido per la prossima Champions League.