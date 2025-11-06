Connect with us

News

Ranking UEFA, il 5° posto da Champions è lontano? La situazione

News

Gimenez Milan, dopo l'infortunio serve la svolta! A gennaio... Le ultime

Calciomercato News

Mercato Milan in lotta con diversi club della Bundesliga per Tresoldi. Il giovane attaccante classe 2004 del Brugge nel mirino

News

Parma Milan, Cuesta in emergenza difensiva contro i rossoneri: tre titolari out, il tecnico deve correre ai ripari

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Ibrahimovic prepara il colpo a sorpresa per gennaio? Rapporto che può fare la differenza, cosa sta succedendo

News

Ranking UEFA, il 5° posto da Champions è lontano? La situazione

Milan news 24

Published

3 secondi ago

on

By

Milan

Ranking UEFA, il 5° posto da Champions è lontano? La situazione. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

La corsa al quinto posto in UEFA Champions League, che garantirebbe all’Italia un ulteriore slot nella massima competizione europea, resta apertissima e più combattuta che mai. Nonostante i progressi, l’Italia non è ancora nella zona che darebbe accesso diretto, ma la speranza è viva grazie ai recenti risultati positivi.

La due giorni di Champions League si è rivelata cruciale: le vittorie di Inter e Atalanta hanno permesso al calcio italiano di fare un passo in avanti significativo nel Ranking per nazioni stagionale. L’Inghilterra sembra ormai in fuga solitaria in testa, forte di un coefficiente impressionante, ma la lotta per la seconda posizione, quella che conta per l’assegnazione dello slot extra, è estremamente serrata con la Germania in vantaggio.

Il Quadro Attuale: L’Italia a Ridosso della Top 4

Il Ranking UEFA aggiornato dopo la Champions League mostra l’Italia in una posizione di immediato inseguimento. Il gap è minimo e ogni singola vittoria nelle coppe europee è ora fondamentale.

Pos.NazioneSquadre Rimanenti (su Totali)Coeff. Stagionale
1.Inghilterra9 su 99.388
2.Germania7 su 78.000
3.Portogallo4 su 57.800
4.Cipro3 su 47.750
5.Italia7 su 77.714
6.Spagna8 su 87.625
9.Francia7 su 76.357

Esporta in Fogli

Come si vede dalla classifica, l’Italia è quinta, ma con un coefficiente molto vicino a quello di Portogallo e Cipro, e ha tutte le sue squadre ancora in gioco, un fattore che fa ben sperare per le prossime fasi.

Europa e Conference League: Il Giovedì della Verità

Le speranze azzurre sono ora riposte negli impegni di Europa League e Conference League. Il Giovedì di Coppe sarà un vero banco di prova, con tre squadre chiamate a fare punti pesanti:

  • Roma (allenata dall’ex tecnico del Leicester, Claudio Ranieri): Impegno difficile a Glasgow contro i Rangers.
  • Bologna (sotto la guida del preparato Thiago Motta): Partita casalinga cruciale contro il Brann Bergen.
  • Fiorentina (con il navigato Vincenzo Italiano in panchina): Trasferta insidiosa a Mainz.

Il successo di queste squadre è vitale per superare la concorrenza e avvicinare l’obiettivo del quinto posto.

Le Squadre Italiane che Contribuiscono Maggiormente

Al momento, il contributo maggiore al Ranking è stato dato dai seguenti club, dimostrando la loro solidità europea:

  1. Inter14.000 punti
  2. Atalanta11.000 punti
  3. Juventus9.000 punti
  4. Napoli9.000 punti

Anche il Milan (dove il DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri puntano a un rilancio) dovrà tornare a far sentire il suo peso. Il destino di un posto Champions aggiuntivo passa dalla performance collettiva e dalla capacità di fare bottino pieno in ogni turno.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.