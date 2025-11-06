Ranking UEFA, il 5° posto da Champions è lontano? La situazione. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

La corsa al quinto posto in UEFA Champions League, che garantirebbe all’Italia un ulteriore slot nella massima competizione europea, resta apertissima e più combattuta che mai. Nonostante i progressi, l’Italia non è ancora nella zona che darebbe accesso diretto, ma la speranza è viva grazie ai recenti risultati positivi.

La due giorni di Champions League si è rivelata cruciale: le vittorie di Inter e Atalanta hanno permesso al calcio italiano di fare un passo in avanti significativo nel Ranking per nazioni stagionale. L’Inghilterra sembra ormai in fuga solitaria in testa, forte di un coefficiente impressionante, ma la lotta per la seconda posizione, quella che conta per l’assegnazione dello slot extra, è estremamente serrata con la Germania in vantaggio.

Il Quadro Attuale: L’Italia a Ridosso della Top 4

Il Ranking UEFA aggiornato dopo la Champions League mostra l’Italia in una posizione di immediato inseguimento. Il gap è minimo e ogni singola vittoria nelle coppe europee è ora fondamentale.

Pos. Nazione Squadre Rimanenti (su Totali) Coeff. Stagionale 1. Inghilterra 9 su 9 9.388 2. Germania 7 su 7 8.000 3. Portogallo 4 su 5 7.800 4. Cipro 3 su 4 7.750 5. Italia 7 su 7 7.714 6. Spagna 8 su 8 7.625 9. Francia 7 su 7 6.357

Come si vede dalla classifica, l’Italia è quinta, ma con un coefficiente molto vicino a quello di Portogallo e Cipro, e ha tutte le sue squadre ancora in gioco, un fattore che fa ben sperare per le prossime fasi.

Europa e Conference League: Il Giovedì della Verità

Le speranze azzurre sono ora riposte negli impegni di Europa League e Conference League. Il Giovedì di Coppe sarà un vero banco di prova, con tre squadre chiamate a fare punti pesanti:

Roma: Impegno difficile a Glasgow contro i Rangers.

Bologna: Partita casalinga cruciale contro il Brann Bergen.

Fiorentina: Trasferta insidiosa a Mainz.

Il successo di queste squadre è vitale per superare la concorrenza e avvicinare l’obiettivo del quinto posto.

Le Squadre Italiane che Contribuiscono Maggiormente

Al momento, il contributo maggiore al Ranking è stato dato dai seguenti club, dimostrando la loro solidità europea:

Inter: 14.000 punti Atalanta: 11.000 punti Juventus: 9.000 punti Napoli: 9.000 punti

Anche il Milan dovrà tornare a far sentire il suo peso. Il destino di un posto Champions aggiuntivo passa dalla performance collettiva e dalla capacità di fare bottino pieno in ogni turno.