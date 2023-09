Claudio Ranieri ha parlato a Dazn nel post partita di Atalanta Cagliari. Ecco cosa ha detto in vista del Milan

Le parole di Claudio Ranieri a Dazn nel post partita di Atalanta Cagliari. Ecco cosa ha detto in vista del Milan:

«Mi aspetto un grande Milan, in lotta per vincere lo scudetto. Davanti c’è posto per tutti, sarà una gran bella battaglia»