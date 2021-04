Ranieri: «Arrivato stanco morto. Spero ce la faccia»

Ranieri non ha nascosto le sue perplessità sulla sosta per gli impegni delle nazionali. La Sampdoria ha avuto nove giocatori coinvolti, tre dei quali titolari indiscussi della retroguardia blucerchiata: Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Maya Yoshida.

STANCO- Ed è proprio il terzino mancino, tornato per ultimo a Bogliasco dal ritiro della Polonia, a preoccupare maggiormente Ranieri che, a margine della conferenza stampa, ha dichiarato: «È arrivato stanco morto. Qualche ora per riposare c’è. Mi auguro che ce la faccia», come riporta La Repubblica.