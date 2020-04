Rangnick smentisce il Milan: gli altri nomi per la panchina

Dopo la smentita arrivata oggi direttamente da Rangnick, vediamo gli altri nomi in lizza per succedere Pioli sulla panchina del Milan

Rangnick-Milan, frenata? Se negli ultimi giorni infatti le percentuali circa l’arrivo del manager tedesco sulla panchina rossonera erano cresciute sensibilmente, oggi a farle calare drasticamente ci ha pensato direttamente lui. Proviamo allora a ragionare sugli altri nomi in lizza per succedere Pioli la prossima stagione. Una pista potrebbe portare a Marcelino, ex allenatore del Valencia.

Dopo aver fatto molto bene in Spagna negli ultimi anni, il tecnico fu contattato dai rossoneri per sostituire Giampaolo. Allora lo shock emotivo derivato dalla separazione con il Valencia, secondo quanto riportato da Sky Sport, era troppo grande e lo costrinse a rifiutare la proposta, accettando però di prenderla in considerazione eventualmente più avanti. Una seconda pista porta invece gli interessi del club di Via Aldo Rossi verso Unai Emery. Il tecnico, esonerato dall’Arsenal dopo un avvio deludente in campionato, è un nome che potrebbe stuzzicare e non poco Gazidis.