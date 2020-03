Rangnick, Gazidis voleva già portarlo all’Arsenal nel 2018

Gazidis ha sempre voluto Rangnick e il primo tentativo di portarlo alla sua corte fu nel 2018 quando ancora era all’Arsenal

La Gazzetta dello Sport riporta oggi un aneddoto significativo per far capire quando l’attuale ad del Milan Gazidis volesse avere alla sua corte Rangnick e non soltanto da quando è in rossonero.

Nel 2018, quando ancora Gazidis era all’Arsenal, fece di tutto per portarlo a Londra, ma le trattative si interruppero quando l’altra parte dell’amore società dei gunners preferì Emery.