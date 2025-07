Ramos Milan, l’ultima idea di calciomercato porta al bomber del PSG: colpo possibile per questo fattore. Le ultimissime notizie

Il Milan sta esplorando una nuova e intrigante opzione per rafforzare il proprio attacco quest’estate: Gonçalo Ramos. L’indiscrezione, riportata da Luca Bianchin sulla Gazzetta dello Sport, svela un interesse concreto per il centravanti portoghese del Paris Saint-Germain, sebbene la trattativa presenti diverse complessità.

Gonçalo Ramos è un numero 9 di indubbio valore, ma al PSG ha vissuto una stagione da comprimario. Il club parigino, infatti, ha virato su una strategia offensiva più “leggera”, affidandosi a giocatori come Dembélé, Doué e Kvaratskhelia per il reparto avanzato. Questo ha relegato Ramos a un ruolo di riserva, seppur di alta qualità, con sole 12 presenze da titolare in Ligue 1 e una in Champions League. Nonostante il poco spazio, i suoi numeri parlano chiaro: 19 gol stagionali tra campionato e coppe in poco più di 1.800 minuti giocati, una media eccezionale che equivale a un gol a partita considerando i minuti effettivi in campo.

Il PSG ha investito 65 milioni di euro per Ramos e, ovviamente, non ha intenzione di svenderlo. Tuttavia, la sua posizione in squadra lo rende un potenziale partente. Il club francese sta valutando se cederlo o mantenerlo, ma è aperto al dialogo in caso di un’offerta interessante. Ed è qui che entra in gioco il Milan, consapevole di non poter affrontare un acquisto a titolo definitivo con quelle cifre. L’idea che si sta facendo strada a Casa Milan è quella di un prestito, un’operazione che potrebbe concretizzarsi solo ad agosto.

In questa complessa trattativa, il Milan può contare su un alleato fondamentale: Jorge Mendes. L’agente portoghese, che ha appena finalizzato l’affare Estupiñán con i rossoneri, vanta ottimi rapporti con il Milan, migliorati rispetto al passato, nonostante gli alti e bassi legati a Conceiçao e Joao Felix. La sua influenza potrebbe essere determinante per sbloccare la situazione e portare Gonçalo Ramos a vestire la maglia rossonera.