Raiola alla Continassa, blitz dell’agente nella sede Juve: la situazione

Raiola alla Continassa, blitz dell’agente nella sede Juve: Kean e non solo nei discorsi tra il noto procuratore e la società bianconera

Come appreso da Juventusnews24, Mino Raiola ha fatto visita ieri alla Continassa. I discorsi tra il noto procuratore e la società bianconera avrebbero avuto come tema principale alcuni calciatori seguiti dallo stesso agente.

Moise Kean e Gianluigi Donnarumma i due nomi in rilievo, con l’attaccante classe 2000 ora al Psg accostato ad un ritorno alla Juventus. Raiola segue anche De Ligt, così come Paul Pogba, che resta una suggestione per il calciomercato della Vecchia Signora. L’agente è poi ripartito in mattinata odierna.