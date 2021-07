Rafael Leao e il Milan, futuro tutto da scrivere: due club interessati

Rafael Leao è ancora in bilico tra cessione e permanenza: Borussia Dortmund e Wolverhampton le più interessate al portoghese

Rafael Leao sta cercando di convincere Maldini e Pioli a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione ma il futuro del portoghese, a quaranta giorni dalla fine del mercato, è ancora in bilico. Il Milan non lo ritiene incedibile ma serve un’offerta importante.

VALUTAZIONE MOLTO ALTA – Maldini e Massara, secondo calciomercato.com, valutano Rafael Leao più di 25 milioni di euro, cifra al di sotto della quale i due dirigenti non si siederebbero nemmeno a trattare. Tuttavia Leao non ha alcuna intenzione di lasciare Milanello e punta deciso alla riconferma per quella che potrebbe essere la stagione della svolta.