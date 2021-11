Leao a Sky: «La Champions ci serve per fare esperienza, sul derby...»

Rafael Leao è stato intervistato nel post-partita di Milan Porto: ecco le dichiarazioni del portoghese a Sky Sport

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post-partita di Milan-Porto:

SULLA GARA: «Primo tempo molto difficile, nella ripresa abbiamo giocato molto meglio e per me meritavamo la vittoria».

SULL’ESPERIENZA IN CHAMPIONS: «La Champions è una competizione difficilissima, giochiamo contro i migliori. Credo che ci farà bene per crescere come gruppo».

SUL DERBY: «Il derby di domenica è importantissimo ma abbiamo tempo per recuperare e fare una grandissima partita».