Rabiot a Sky: «Non sono ancora 100%. Mi sento bene dal punto di vista mentale»

Nel prepartita di Udinese-Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di Sky è intervenuto Adrien Rabiot. Queste le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio:

SULLE CONDIZIONI – «Ho fatto una settimana buona e una partita buona: non sono ancora al 100% perché prima del Bologna non avevo giocato per un mese. Devo ancora lavorare e allenarmi con la squadra ma mi sento bene anche dal punto di vista mentale».

SULLE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA – «Perché arrivano quattro partite prima della sosta e questa è la prima: fondamentale per continuare a crescere. Loro sono forti e lo hanno dimostrato. Siamo il Milan e dobbiamo vincere per forza».