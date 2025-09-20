Connect with us

Rabiot a Sky: «Non sono ancora 100%. Mi sento bene dal punto di vista mentale»

Biasin non le manda a dire sul periodo del Milan: «Squadra che mi sta facendo paura, dall'arrivo di Allegri...»

San Siro Milan, Marotta non le manda a dire: «Anche Wembley è stato ricostruito, noi abbiamo un'esigenza precisa»

Albertini suona la carica: «Il Milan deve lottare per lo Scudetto! Devo dire questa cosa su Allegri»

Allegri Milan, De Grandis sottolinea il lavoro del tecnico e non solo: decisivo questo innesto sul mercato estivo

2 giorni ago

Rabiot

Rabiot nel prepartita di Udinese-Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare quello che sarà il match

Nel prepartita di Udinese-Milan, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di Sky è intervenuto Adrien Rabiot. Queste le sue dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio:

SULLE CONDIZIONI – «Ho fatto una settimana buona e una partita buona: non sono ancora al 100% perché prima del Bologna non avevo giocato per un mese. Devo ancora lavorare e allenarmi con la squadra ma mi sento bene anche dal punto di vista mentale».

SULLE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA – «Perché arrivano quattro partite prima della sosta e questa è la prima: fondamentale per continuare a crescere. Loro sono forti e lo hanno dimostrato. Siamo il Milan e dobbiamo vincere per forza».

