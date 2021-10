Adrien Rabiot è risultato questa mattina positivo al Covid. Nel ritiro francese sono presente anche i due rossoneri Maignan e Theo Hernandez

Adrien Rabiot è risultato positivo al tampone del Covid-19 questa mattina. Una notizia che mette in ansia anche i tifosi rossoneri. Nel ritiro francese sono infatti presenti anche Mike Maignan e Theo Hernandez.

La federazione francese ha comunicato che il centrocampista bianconero è stato comunque posto in isolamento ed ovviamente non partirà con il resto della squadra per Milano in vista della finale di Nations League.