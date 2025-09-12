Rabiot in conferenza stampa ha risposto alla domanda su Jonathan Rowe, i due si rincontreranno dopo quanto accaduto a Marsiglia

«Ci siamo scritti quando lui ha firmato con il Bologna ed io con il Milan, ci siamo sentiti per augurarci il meglio. Sarà bello rivederlo domenica sera, quella che è successa al Marsiglia è una cosa di spogliatoio che può succedere ovunque», Adrien Rabiot, nuovo centrocampista del Milan, intervenuto oggi nella sua conferenza stampa di presentazione, ha risposto alla domanda del suo incontro con Rowe che andrà in scena domenica 14 settembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro.

