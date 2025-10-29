Rabiot stupisce Allegri e accelera: il centrocampista ha messo nel mirino quella partita. Novità clamorosa

Rabiot può accelerare i tempi: il centrocampista francese ha messo nel mirino la gara contro il Parma prima della sosta nazionali

Nonostante l’emergenza infortuni stia mettendo a dura prova la rosa del Milan, arriva un segnale incoraggiante direttamente dal reparto di infermeria. Adrien Rabiot, pedina fondamentale del centrocampo, sta provando con ogni mezzo ad «anticipare il rientro» e a «bruciare le tappe». L’obiettivo dichiarato del francese è quello di esserci a Parma tra dieci giorni, in occasione dell’ultima gara di campionato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.

La notizia, riportata da Sky Sport, testimonia la grande professionalità e il senso di responsabilità del giocatore nei confronti della squadra in un momento estremamente delicato.

Rabiot decisivo nella mediana di Allegri

L’assenza prolungata di Rabiot è stata particolarmente pesante per il Diavolo. Il centrocampista è l’incarnazione perfetta del «pragmatismo allegriano», offrendo una combinazione unica di fisicità, capacità di filtro davanti alla difesa e pericolosi inserimenti senza palla. La sua presenza garantisce quell’equilibrio tattico di cui il Milan ha disperatamente bisogno, specialmente dopo i rallentamenti in campionato che hanno permesso il sorpasso del Napoli in vetta.

Massimiliano Allegri, in accordo con il DS Igli Tare, spinge per un recupero lampo, pur mantenendo la massima prudenza. La fretta è giustificata non solo dalla contemporanea defezione di Pulisic e dal rischio Tomori per la gara contro la Roma, ma anche dall’importanza del match contro il Parma.

Parma, ultima tappa prima della sosta

La sfida contro il Parma rappresenta l’ultima occasione per la squadra di Allegri per chiudere il ciclo pre-sosta con una vittoria rigenerante. Avere Rabiot in campo, anche solo per uno spezzone, offrirebbe al tecnico una variante cruciale per stabilizzare la squadra e mettere in cassaforte i tre punti.

La cautela dello staff medico è d’obbligo, poiché il rischio di una ricaduta non è da sottovalutare. La gestione del recupero sarà, pertanto, «continua e valutata giorno per giorno». Se Rabiot riuscirà a tornare in gruppo a metà della prossima settimana, ci sarà una concreta possibilità di vederlo in panchina al Tardini. Il Milan attende con ansia il suo ritorno per dare stabilità alla mediana.