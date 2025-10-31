Rabiot e Pulisic non andranno in Nazionale? Le ultime sui due rossoneri. Segui tutti gli aggiornamenti sul club

Durante la sosta d’ottobre, due pedine importanti del reparto offensivo e di centrocampo del Diavolo hanno accusato problemi fisici. Il mediano francese Adrien Rabiot (centrocampista fondamentale nel Milan di Allegri) ha riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro durante l’impegno con la sua nazionale, la Francia. Parallelamente, l’ala statunitense Christian Pulisic (attaccante del club milanese) ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra durante l’amichevole tra gli Stati Uniti e l’Australia.

Secondo quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport in edicola, i due atleti sono in via di guarigione e dovrebbero essere nuovamente a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri prima del previsto: la trasferta di Parma dell’8 novembre è obiettivo realistico, invece del rientro programmato – fino a poco tempo fa – in vista del derby del 23 novembre.

Inoltre, la nuova dirigenza del club – con il direttore sportivo Igor Tare al timone – avrebbe già avviato contatti con le federazioni per evitare la convocazione dei due giocatori nelle gare internazionali successive. In particolare, è già stato raggiunto un accordo con la federazione statunitense, mentre la trattativa con la federazione francese è ad uno stadio avanzato.

Il Diavolo, che si trova in un momento delicato della stagione sotto la guida di Allegri, punta così a limitare i rischi derivanti dalla sosta per le nazionali, spesso fonte di infortuni e complicazioni fisiche. L’iniziativa di Tare riflette un approccio proattivo nella gestione dell’assetto tecnico-fisico della rosa, con l’obiettivo di mantenere la competitività nelle gare in Serie A senza ulteriori defezioni.

In sostanza, il club rossonero si prepara al ritorno di due elementi chiave: Rabiot, con il suo contributo a centrocampo, e Pulisic, con la sua capacità offensiva e di movimento, potrebbero rientrare insieme già dall’impegno dell’8 novembre, permettendo a Allegri di avere maggiore profondità di organico in vista del rush autunnale.