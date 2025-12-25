Rabiot: il “Cavallo Pazzo” indispensabile per Allegri. I numeri del centrocampista francese

Rabiot, il centrocampista francese, arrivato in estate a titolo definitivo dal Marsiglia, è il vero indispensabile della squadra di Allegri

Esiste un Milan con Adrien Rabiot e uno senza. In questi mesi di Serie A 2025/26, i rossoneri hanno saputo convincere, ma quasi sempre grazie all’apporto totale del francese in mezzo al campo. Rabiot è ovunque: mette dinamismo e potenza in entrambe le fasi, rendendo il paragone con Kessie suggestivo ma, per certi versi, limitante, dato che l’ex juventino aggiunge una qualità tecnica superiore nella gestione dei palloni.

Rabiot, un debutto da record

Massimiliano Allegri lo considera un “cavallo di razza” a cui è impossibile rinunciare. Emblematico è stato il suo inserimento: dopo un solo allenamento completo a Milanello, è stato schierato titolare nella sfida contro il Bologna lo scorso 14 settembre. In quella gara, vinta 1-0 grazie alla prima storica rete italiana di Luka Modric, Rabiot è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, dimostrando una condizione atletica già debordante.

Incisività sotto porta

Oltre al lavoro di rottura, Rabiot sta diventando un fattore anche in zona gol:

Il sigillo di Torino: Contro i granata l’8 dicembre è arrivato il suo primo grande gol con la maglia del Milan, una conclusione potente da fuori area che ha riaperto il match.

L'urlo strozzato col Sassuolo: Pochi giorni fa, il 14 dicembre, si è visto annullare dal VAR un gol per un fuorigioco millimetrico su sponda di Loftus-Cheek.

I numeri del “Simbolo”

Con 12 presenze complessive, Rabiot ha totalizzato 720 minuti in campionato, mantenendo una media d’impiego del 100% nelle partite in cui è stato disponibile. Con 1 gol e 1 assist già a referto, è il pilastro su cui Allegri sta costruendo la rincorsa scudetto.