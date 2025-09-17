Rabiot Milan, esame superato a pieni voti per il nuovo centrocampista! Super personalità e non solo agli ordini di Allegri. Le ultimissime notizie

Che grande protagonista, Rabiot, nel match contro il Bologna! Nonostante le battute di Allegri sul suo essere “vagabondo”, il centrocampista francese ha dimostrato sul campo una serietà e una professionalità indiscutibili. È un vero peccato che un giocatore di questo calibro non sia arrivato prima al Milan, che con un direttore sportivo del livello di Tare avrebbe potuto assicurarselo già da tempo. La sua performance non è stata solo una conferma delle sue qualità, ma una vera e propria lezione di calcio, un promemoria per tutti quei tifosi, come quelli rossoneri, che dopo le ultime stagioni di alti e bassi hanno imparato a fidarsi solo di ciò che vedono sul campo.

Un impatto immediato e di qualità

Arrivato a Milanello con soli tre giorni di allenamento, Rabiot è stato gettato nella mischia da subito, senza timore di sfigurare. E il risultato è stato un giocatore ordinato e sicuro, capace di prendersi i suoi tempi per ambientarsi, soprattutto nel primo tempo. Con tocchi semplici ma essenziali, ha dimostrato un’intelligenza tattica superiore, tenendo sempre la posizione in modo impeccabile e lavorando instancabilmente sulle seconde palle e sui cross. La sua presenza a centrocampo ha dato stabilità alla squadra, un elemento di cui il Milan aveva un disperato bisogno.

Non solo talento, ma anche mentalità

Il soprannome “vagabondo” dato da Allegri non ha nulla a che fare con la sua professionalità, ma è solo un epiteto scherzoso che rivela il grande feeling tra il giocatore e l’allenatore. La prestazione di Rabiot, infatti, non è stata solo una dimostrazione di talento, ma anche di grande mentalità. Un giocatore che si integra così rapidamente e che mostra una tale sicurezza in campo, anche in un ambiente nuovo, è una risorsa preziosa. Il suo esordio a San Siro ha spazzato via ogni dubbio, e ha convinto tutti che l’investimento fatto su di lui darà i suoi frutti.

Rabiot ha dimostrato che non serve strafare per lasciare il segno. La sua presenza discreta ma efficace è stata la chiave per una vittoria importante. Con lui in campo, il Milan ha un nuovo punto di riferimento a centrocampo. E il pubblico rossonero, dopo aver visto la sua prestazione, può finalmente tornare a sperare in un futuro più stabile e vincente.