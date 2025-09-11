MN24 – Rabiot Milan, nel pomeriggio il primo allenamento. Il programma della mattinata del francese dopo lo sbarco a Malpensa

Rabiot Milan, il francese in mattinata, dopo lo sbarco a Malpensa, ha svolto dei test fisici. Nel pomeriggio il primo allenamento

L’attesa è finita. Dopo giorni di intense trattative e voci di corridoio che hanno infiammato l’ambiente rossonero, Adrien Rabiot è finalmente sbarcato a Milano, pronto a iniziare la sua avventura con la maglia del Milan. La notizia, diffusa in esclusiva da Milannews24, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, impazienti di vedere all’opera il nuovo centrocampista che, si spera, potrà dare un contributo fondamentale alla squadra.

Il giocatore, arrivato all’aeroporto di Malpensa con un volo privato proveniente da Parigi poco prima delle 10 di questa mattina, non ha perso tempo. Le prime ore della sua permanenza sono state dedicate a un compito cruciale: una serie di test atletici presso il centro sportivo di Milanello. Una routine indispensabile per valutare la condizione fisica del giocatore e pianificare il suo inserimento nel gruppo. La sessione di prove ha dato il via a una giornata che lo vedrà subito protagonista: nel pomeriggio, infatti, il nuovo acquisto del Milan è atteso per l’allenamento con il resto della squadra, sotto l’occhio attento di un nuovo allenatore che ha il compito di ridare lustro al club: Massimiliano Allegri.

L’arrivo di Rabiot non è un semplice acquisto, ma un tassello chiave in un ambizioso progetto di rilancio. La sua esperienza internazionale e la sua qualità tecnica lo rendono un elemento di spicco per il centrocampo rossonero, che necessita di nuovi volti e di un’iniezione di talento. Questa mossa di mercato, fortemente voluta dal neo direttore sportivo Tare, segna un cambio di passo nella strategia del club, che punta su profili di alto livello per tornare a competere ai massimi livelli in Serie A.

L’operazione è stata seguita con grande attenzione dal team dirigenziale, che ha lavorato in sinergia per portare a termine l’affare. La velocità con cui si sono svolti gli eventi, dal suo arrivo in Italia fino ai primi test, testimonia la volontà di integrare Rabiot nel più breve tempo possibile, per averlo a disposizione già per le prossime sfide. L’attesa ora si sposta sul campo. Tifosi, esperti e addetti ai lavori non vedono l’ora di ammirare le sue prime giocate e capire quale sarà il suo ruolo all’interno del modulo tattico di Allegri. L’arrivo di un giocatore di tale calibro, in un momento di grandi cambiamenti per il Milan, rappresenta un segnale forte e chiaro: il club rossonero è pronto a lottare per i massimi traguardi, con la speranza che il talento di Rabiot possa essere la chiave di volta per un ritorno al successo. La nuova era del Milan è ufficialmente iniziata.