Rabiot è il motore del Milan: i numeri lo certificano. Le incredibili statistiche del centrocampista francese

Rabiot è il giocatore imprescindibile del Milan di Allegri e i numeri lo dimostrano: ecco le statistiche del centrocampista francese

Adrien Rabiot è diventato in breve tempo uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri e del suo staff. Il francese rappresenta molto più di un semplice centrocampista: garantisce inserimenti, gol, quantità e un peso specifico essenziale nel cuore del campo, uniti a una tantissima corsa. Queste sono le caratteristiche fondamentali che gli hanno permesso di essere decisivo in questo Milan, conquistando letteralmente chiunque a Milanello in pochissimo tempo.

Rabiot, i numeri del “Duca” verso la sfida contro il Napoli

Guardando ai numeri e ai dati di Rabiot in vista della delicata sfida contro il Napoli, emerge un quadro di assoluto equilibrio e concretezza in zona bonus. Il Duca, in 24 presenze ufficiali con la maglia del Milan, ha infatti messo a segno 5 gol e fornito 5 assist. Le dichiarazioni dell’ambiente rossonero confermano l’importanza del calciatore: «Adrien Rabiot è più di un semplice centrocampista. Inserimenti, gol, quantità, peso essenziale e tantissima corsa. Caratteristiche fondamentali per poter essere decisivo in questo Milan. Il francese ha impiegato pochissimo tempo prima di conquistare letteralmente chiunque in quel di Milanello».

Il rendimento costante del classe ’95 lo pone come il perno insostituibile della mediana rossonera. La capacità di abbinare la fase di interdizione a quella realizzativa lo rende il profilo ideale per scardinare le difese avversarie, specialmente in big match dove l’esperienza internazionale e la fisicità fanno la differenza. Contro i partenopei, il tecnico punterà ancora una volta sulla sua capacità di dominare il campo per mantenere l’equilibrio tattico necessario.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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