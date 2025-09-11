Rabiot saluta i tifosi del Milan: «Contento di essere qui, non vedo l'ora di...» - VIDEO

Rabiot, nuovo centrocampista del Milan, ha salutato per la prima volta i tifosi rossoneri attraverso i canali social del club

L’attesa è finita: Adrien Rabiot è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista francese, classe 1995, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Malpensa, proveniente da Parigi, per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Un arrivo che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi del Milan, ansiosi di vederlo in campo. La notizia è stata confermata da un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del Milan, in cui il giocatore ha rilasciato le sue prime parole da milanista.

“Ciao tifosi del Milan. Sono contento di essere qui. Non vedo l’ora di scendere in campo con la maglia del Milan. Forza Milan!” Queste le parole, brevi ma significative, che hanno fatto subito il giro del web. Un messaggio che testimonia la voglia di Rabiot di mettersi subito a disposizione della squadra e dell’allenatore Massimiliano Allegri. La sua firma rappresenta un colpo importante per la società, frutto del lavoro del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, che ha saputo chiudere una trattativa complessa e portare a Milano uno dei centrocampisti più richiesti sul mercato.

L’operazione Rabiot rientra nella strategia del Milan di rafforzare il centrocampo con giocatori di esperienza internazionale e di comprovata qualità. Il francese, con la sua visione di gioco, la sua fisicità e la sua capacità di inserirsi in area, può diventare un elemento chiave nello scacchiere tattico di Allegri. Il centrocampista arriva a Milanello con la ferma intenzione di conquistare un posto da titolare e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali, tra cui il ritorno al vertice del campionato. La sua carriera, ricca di successi con il Paris Saint-Germain e la Juventus, lo rende un innesto di grande spessore.

Il primo appuntamento per Rabiot è fissato per questo pomeriggio, quando svolgerà il suo primo allenamento con i nuovi compagni. Sarà l’occasione per prendere confidenza con l’ambiente, con lo staff tecnico e per iniziare a lavorare sul campo. I tifosi rossoneri non vedono l’ora di ammirare le sue doti in campo, nella speranza che possa diventare un pilastro del centrocampo del Milan per gli anni a venire. La sua presenza eleva il livello tecnico della squadra e accende l’entusiasmo dei sostenitori, convinti che la società stia costruendo una squadra forte e competitiva, in grado di tornare ai fasti di un tempo. L’arrivo di Rabiot segna un nuovo capitolo nella storia del Milan sotto la guida di Tare e Allegri, un capitolo che si spera sia ricco di successi e vittorie.