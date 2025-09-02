Rabiot Milan, c’è un retroscena sul suo arrivo! C’entra la madre e agente del centrocampista. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan ha finalmente accontentato una delle richieste più pressanti del suo nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, assicurandosi le prestazioni di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, un pallino dell’allenatore sin dai tempi della loro collaborazione alla Juventus, arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia. Un affare che segna un passo importante nella costruzione del nuovo corso rossonero, affidato al direttore sportivo Igli Tare e, appunto, ad Allegri.

Il costo dell’operazione, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, è di dieci milioni di euro, comprensivo di un bonus di un milione legato ai risultati sportivi del club. Un aspetto che ha fatto la differenza è stata la generosità del giocatore e della madre-agente, che hanno rinunciato a metà della loro percentuale (il 30% della somma) pur di facilitare il trasferimento e permettere a Rabiot di vestire la maglia rossonera. Questa scelta dimostra la forte volontà del giocatore di ricongiungersi con il suo ex allenatore e la sua grande ambizione di contribuire al progetto del Milan.

Un Colpo di Mercato Strategico per il Milan

L’arrivo di Rabiot non è solo un semplice acquisto, ma una mossa strategica che va a rinforzare il cuore del centrocampo. Il francese, con la sua grande esperienza internazionale e la sua versatilità tattica, si inserisce perfettamente negli schemi di Allegri. Il tecnico, che lo ha allenato alla Juventus, conosce perfettamente le sue qualità: la potenza fisica, la visione di gioco, la capacità di recuperare pallonie di inserirsi in area avversaria. Queste caratteristiche lo rendono un profilo ideale per un centrocampo che deve essere in grado di garantire sia solidità difensivache spinta offensiva.

La Carriera di un Talento con Esperienza

Il comunicato ufficiale del Milan ha celebrato l’arrivo di Rabiot, ripercorrendone la brillante carriera. Nato a Saint-Maurice il 3 aprile 1995, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, debuttando in prima squadra nel 2012. Dopo un breve prestito al Tolosa, è tornato al PSG diventando un perno della squadra, collezionando 227 presenze e 24 gol, vincendo ben cinque Ligue 1, due Supercoppe di Francia, cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia.

Nel 2019 il passaggio alla Juventus, dove ha totalizzato 212 presenze e 22 reti, conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. La breve parentesi al Marsiglia nel 2024 lo ha visto protagonista con 32 presenze e 10 gol. Con la Nazionale francese, Rabiot ha esordito nel novembre 2016 e vanta 53 presenze e 6 gol, oltre alla vittoria della Nations League 2021. Il contratto con il Milan lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2028, un chiaro segnale della fiducia riposta in lui dal club. L’acquisto di Rabiot è un segnale forte da parte del Milan di voler tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.