Rabiot Milan, come procede il recupero del centrocampista? Ultime

Rabiot Milan, come procede il recupero del centrocampista? Importante retroscena da Milanello. Le ultimissime in italiano

Nonostante la gioia per la vittoria contro la Roma sia ancora palpabile, l’attenzione del Milan di Massimiliano Allegri si concentra sul recupero degli infortunati in vista della prossima trasferta contro il Parma. Al centro dei pensieri c’è Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, fermo ai box dopo l’infortunio rimediato durante la sosta per le Nazionali del mese di ottobre, non ha potuto prendere parte alla fondamentale sfida vinta dai rossoneri. Ora, l’obiettivo per il giocatore e lo staff medico è rimetterlo a disposizione per la partita dell’otto novembre.

Dimostrando grande professionalità e attaccamento alla maglia, Rabiot ha deciso di non usufruire del giorno libero concesso da Allegri. Presso il centro sportivo di Milanello, il centrocampista si è sottoposto a un intensivo programma di terapie e lavoro personalizzato. La sua volontà di rientrare in campo è totale e la sua presenza a Milanello nel giorno di riposo sottolinea l’urgenza di accorciare i tempi di recupero.

Il Direttore Sportivo Tare e l’allenatore Allegri seguono da vicino l’evoluzione delle sue condizioni. La partecipazione di Rabiot alla trasferta di Parma è ancora in bilico e dipenderà interamente dalle risposte che il suo fisico darà nei prossimi giorni, durante le sedute di allenamento collettivo che cominceranno oggi pomeriggio.