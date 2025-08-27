Rabiot Milan, si alza il pressing dei rossoneri! Reintegro difficile col Marsiglia, questi i contorni economici dell’operazione

Rabiot Milan, il pressing del club rossonero si sta alzando: il reintegro del francese a Marsiglia è molto complicato. Ultime

Non è un segreto che il calciomercato Milan stia cercando rinforzi di qualità per il suo centrocampo in vista della prossima stagione, e un nome continua a emergere con forza. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate da Orazio Accomando, l’affare Adrien Rabiot al Milan si fa sempre più concreto, con la trattativa che entra in una fase cruciale.

Il centrocampista francese, attualmente in forza al Marsiglia, è stato messo fuori rosa e il suo reintegro sembra difficilmente attuabile. Questa situazione di stallo ha riacceso l’interesse di numerosi club, ma il Milan sembra essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e l’allenatore Massimiliano Allegri sono in piena sintonia su questo obiettivo. Allegri, in particolare, sta insistendo in maniera intensa per avere Rabiot nella sua rosa, convinto che il suo profilo si adatti perfettamente alla filosofia di gioco che vuole imporre. L’esperienza, la fisicità e la visione di gioco del francese sono considerate qualità fondamentali per elevare il livello del centrocampo rossonero.

I contatti tra il Milan e l’entourage del giocatore sono già costanti, anche se non c’è ancora stato un contatto ufficiale tra i due club. Questo, però, potrebbe avvenire a breve, non appena il Milan avrà definito le sue strategie economiche. Le cifre richieste per l’operazione sono già chiare: il Marsiglia non intende scendere sotto i 15 milioni di euro per il cartellino, mentre il calciatore chiede un ingaggio di circa 6 milioni di euro.

La trattativa è complessa, ma il Milan sembra avere le carte in regola per portarla a termine. L’arrivo di Rabiot segnerebbe un’importante svolta nel calciomercato rossonero, dimostrando la volontà della società di investire su giocatori di alto livello per tornare a competere per i massimi traguardi. La dirigenza, guidata da Tare e spinta dalla ferrea volontà di Allegri, sta lavorando senza sosta per superare gli ostacoli e assicurarsi quello che è considerato uno dei centrocampisti più talentuosi nel panorama europeo.

Il futuro di Rabiot sembra sempre più lontano dalla Francia e più vicino a Milano, sponda rossonera. I tifosi del Milan attendono con ansia ulteriori sviluppi, sperando che la trattativa possa chiudersi positivamente e che Rabiot possa presto vestire la gloriosa maglia del Diavolo. Questa mossa di mercato, se andasse in porto, sarebbe un chiaro segnale delle ambizioni del club per la prossima stagione.