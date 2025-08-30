Rabiot Milan, Tare e Allegri insistono! Pista caldissima, l’ultima novità fa impazzire i tifosi del Diavolo

Rabiot Milan, i rossoneri insistono con convinzione per il centrocampista francese del Marsiglia: al vaglio i costi complessivi dell’operazione

Il calciomercato Milan non molla la presa su Adrien Rabiot. La dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Tare, sta continuando a lavorare intensamente per cercare di rendere fattibile un’operazione che resta complessa, ma che rappresenterebbe un colpo di mercato di altissimo profilo. L’interesse per il centrocampista francese è forte e concreto, a testimonianza della volontà del club di rinforzare il reparto mediano con un giocatore di qualità ed esperienza.

Le recenti indiscrezioni, riportate anche da Gianluca Di Marzio, confermano che i contatti tra le parti si sono intensificati. L’obiettivo del Milan è quello di ottenere un quadro completo e chiaro dei costi totali dell’operazione. Non si tratta solo del prezzo del cartellino, ma anche e soprattutto delle richieste d’ingaggio del giocatore e delle commissioni per gli intermediari. Questi aspetti economici rappresentano il principale scoglio da superare per il Diavolo.

Rabiot, che ha già dimostrato il suo valore in Serie A durante la sua lunga e positiva esperienza alla Juventus, è visto dal Milan come il rinforzo ideale per il centrocampo. Il giocatore, dotato di una fisicità notevole, una visione di gioco superiore e un’ottima capacità d’inserimento, offrirebbe a Massimiliano Allegri, neo allenatore rossonero, una varietà di soluzioni tattiche. L’arrivo di un profilo come il suo permetterebbe ad Allegri di avere a disposizione un centrocampo più solido e completo, capace di affrontare al meglio le sfide in campionato.

L’operazione è, senza dubbio, onerosa. Il Milan sta valutando attentamente ogni dettaglio per capire se l’affare possa rientrare nei parametri economici stabiliti dalla società. La trattativa è ancora in una fase di verifica, ma la determinazione della dirigenza non è in discussione. La volontà di Tare e Allegri di portare Rabiot a Milanello è un segnale forte e chiaro delle ambizioni del club per la prossima stagione.

L’ottimismo, seppur cauto, filtra da più parti. La conoscenza di Rabiot della Serie A e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un obiettivo primario per il Milan. I tifosi rossoneri sognano di vedere il centrocampista con la maglia del Diavolo, e l’attenzione mediatica su questa trattativa è altissima.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi significativi. La dirigenza del Milan continua a dialogare con l’entourage del giocatore e con la Juventus per trovare la quadra definitiva. L’obiettivo è superare ogni ostacolo economico e tecnico per regalare ad Allegri il rinforzo tanto desiderato e costruire una squadra sempre più competitiva. L’attesa è grande e i riflettori restano puntati su questa trattativa che potrebbe cambiare il volto del centrocampo milanista.