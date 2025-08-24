Rabiot Milan, la novità dalla Francia non lascia dubbi sul futuro del francese! Allegri e Tare alla finestra ma... Lo scenario

Rabiot Milan, importanti novità dalla Francia: Adrien Rabiot è vicino al reintegro al Marsiglia. Allegri e Tare restano alla finestra

Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena e non allontanarlo dalla Ligue 1. Dopo essere stato messo fuori rosa dall’Olympique Marsiglia a seguito di un violento litigio con l’ex compagno di squadra Jonathan Rowe, oggi in forza al Bologna in Serie A, il centrocampista francese starebbe riavvicinandosi al suo club. La fonte, come riportato da Téléfoot, è autorevole e l’indiscrezione ha del clamoroso.

Rabiot si sarebbe scusato con l’allenatore Roberto De Zerbi nel centro sportivo della Commanderie. Le scuse, a quanto pare, non sarebbero state un semplice atto formale, ma un passo concreto verso una possibile ricomposizione. Il rapporto con il tecnico, fondamentale per la gestione dello spogliatoio, sembrava irrimediabilmente compromesso, ma il gesto di Rabiot apre a nuovi scenari. Tuttavia, la vicenda non si può considerare chiusa. Il duo dirigenziale dell’OM, composto dal presidente Pablo Longoria e dal direttore sportivo Mehdi Benatia, deve ancora prendere una decisione definitiva sul destino del giocatore. Saranno loro a stabilire se le scuse basteranno a far rientrare Rabiot nei piani della squadra o se la rottura sarà definitiva.

Il Milan alla finestra: Allegri vuole Rabiot

Mentre a Marsiglia si cerca una soluzione, un’altra grande squadra europea resta alla finestra, pronta a cogliere l’occasione: il calciomercato Milan. I rossoneri, infatti, non hanno mai nascosto l’interesse per il centrocampista classe ’95, un vero e proprio pupillo del neo-tecnico milanista Massimiliano Allegri. Il rapporto tra i due, nato ai tempi della Juventus, è sempre stato forte e di stima reciproca. Allegri conosce bene le qualità di Rabiot, la sua duttilità tattica e la sua capacità di fare la differenza in mezzo al campo, sia in fase di copertura che di inserimento.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sarebbe già al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. Il Milan ha bisogno di rinforzi a centrocampo e un giocatore del calibro di Rabiot, con la sua esperienza internazionale e la sua fisicità, sarebbe un innesto di primissimo livello per la squadra rossonera, che punta a tornare a competere per i massimi traguardi in Italia e in Europa. L’eventuale trasferimento a Milano rappresenterebbe per Rabiot un’opportunità di riscatto e di ritorno in un campionato che conosce bene.

La corsa a Rabiot: un’occasione per il mercato

La situazione di Rabiot è un vero e proprio tassello cruciale del mercato estivo. Un giocatore di questo calibro, sebbene con qualche turbolenza caratteriale, rappresenta un’occasione d’oro per qualsiasi club. La sua capacità di giocare in diverse posizioni del centrocampo, unita a un’ottima visione di gioco e a un potente tiro da fuori, lo rende un profilo appetibile. L’evoluzione della vicenda, sia a Marsiglia che, eventualmente, in casa Milan, sarà monitorata con grande attenzione dagli addetti ai lavori. La decisione di Longoria e Benatia a Marsiglia potrebbe scatenare un vero e proprio effetto domino, con il Milan in prima fila per accaparrarsi il giocatore. L’idea di vedere Adrien Rabiot indossare la maglia rossonera, sotto la guida di Massimiliano Allegri e con Igli Tare a gestire l’operazione, è una suggestione che infiamma già i tifosi.