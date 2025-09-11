Rabiot Milan, oggi il primo giorno del francese a Milanello! Retroscena con Allegri. E in vista del Bologna...

Rabiot Milan, il centrocampista francese sarà oggi per la prima volta a Milanello dove ritroverà Allegri che lo ha voluto fortemente

Oggi segna una giornata cruciale per il Milan e i suoi tifosi. Adrien Rabiot sbarcherà a Milano, pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura in maglia rossonera. Dopo gli impegni con la nazionale francese, il centrocampista è atteso a Milanello per il suo primo allenamento, un momento che segna l’inizio di una nuova era per il club. L’arrivo di Rabiot è stato fortemente voluto dal nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che lo conosce molto bene dai tempi della Juventus. Questa familiarità tra i due è un elemento chiave che potrebbe accelerare notevolmente l’ambientamento del giocatore.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la profonda conoscenza reciproca tra Allegri e Rabiot è un fattore determinante. Il centrocampista sa perfettamente cosa il tecnico livornese si aspetta da lui, sia tatticamente che a livello di mentalità. Questa sintonia preesistente, unita alla sua già consolidata esperienza nel campionato italiano, dove ha trascorso diversi anni, ridurrà al minimo il suo periodo di adattamento. L’ultimo mese per il giocatore è stato piuttosto tumultuoso. Dopo una lite con il compagno di squadra Rowe e il conseguente allontanamento dalla rosa del Marsiglia, la sua cessione al Milan è stata finalizzata solo nelle ultime ore del mercato. Una scelta che ha trovato il supporto del neo direttore sportivo, Igli Tare, che ha lavorato per portare a termine l’operazione.

Nonostante l’entusiasmo per il suo arrivo, la sua condizione fisica è un punto interrogativo. Durante la sosta per le nazionali, Rabiot ha giocato solamente due brevi spezzoni contro Ucraina e Islanda. La sua ultima partita da titolare risale a metà agosto, il che suggerisce che la sua forma fisica potrebbe non essere ottimale. Per questo motivo, Allegri e il suo staff valuteranno attentamente le sue condizioni oggi a Milanello. È altamente improbabile che il giocatore parta titolare nella partita di domenica contro il Bologna a San Siro. L’ironia della sorte vuole che tra le fila dei rossoblu militi anche Rowe, il giocatore con cui Rabiot ha avuto la celebre lite.

Il debutto di Rabiot sarà probabilmente a partita in corso, permettendogli di assaporare per la prima volta l’atmosfera e il calore di San Siro. Questo ingresso graduale gli consentirà di riprendere il ritmo partita e di integrarsi al meglio nelle dinamiche di squadra. L’attesa per vederlo in azione è altissima, e il Milan spera che la sua esperienza, unita alla fiducia di Allegri, possa portare un contributo significativo al centrocampo rossonero. La sua versatilità e la sua esperienza a livello internazionale lo rendono un acquisto di grande spessore, un tassello fondamentale nel progetto del Milan targato Allegri e Tare.