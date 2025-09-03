Rabiot Milan, cifre e dettagli dell’accordo con il Marsiglia: tutte le info

Rabiot Milan – Svelati tutti i dettagli dell’accordo che ha portato il centrocampista francese in rossonero

Il Milan piazza un colpo di mercato che, pur non essendo stato dei più roboanti, si inserisce perfettamente nella strategia del club di Via Aldo Rossi. Adrien Rabiot, il centrocampista francese con un passato illustre tra Paris Saint-Germain e Juventus, è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. L’operazione, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, è stata chiusa con l’Olympique Marsiglia a condizioni economiche molto vantaggiose per il club meneghino.

L’accordo tra il Diavolo e il club francese si è definito sulla base di 7 milioni di euro come quota fissa, a cui si aggiungeranno 2.5 milioni di euro di bonus, facilmente raggiungibili. Questo significa che l’operazione, nel suo complesso, non supererà i 10 milioni di euro. Una cifra che, considerando il calibro e l’esperienza del giocatore, rappresenta un affare per la dirigenza milanista, sempre attenta a cogliere le migliori opportunità sul mercato.

Rabiot, che si è dimostrato un giocatore duttile e di grande spessore tecnico, si unirà alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che lo ha già allenato alla Juventus. Allegri, infatti, ha sempre avuto una grande stima per le qualità del centrocampista, ritenendolo un elemento chiave per la sua visione di gioco. Rabiot porterà in dote non solo un grande talento, ma anche una vasta esperienza internazionale, accumulata in campionati di primo livello e in Champions League.

Il giocatore, inoltre, ha siglato con i rossoneri un contratto di tre anni, con opzione per il quarto. L’ingaggio si attesta sui 3,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra in linea con i parametri del club e con il suo valore. L’arrivo di Rabiot rafforza ulteriormente la linea mediana del Milan, offrendo ad Allegri nuove soluzioni tattiche e un’alternativa di grande qualità per la gestione del centrocampo. L’affare Rabiot dimostra ancora una volta la capacità del Milan di muoversi con intelligenza sul mercato, coniugando ambizione e sostenibilità economica.