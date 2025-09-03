Rabiot Milan, la notizia dalla Francia fa felice Allegri: centrocampista in perfetta forma, gli aggiornamenti

Rabiot Milan, dalla Francia assicurano: il nuovo centrocampista del Milan è tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo

Adrien Rabiot e Benjamin Pavard sono tornati ad allenarsi regolarmente con la nazionale francese. I due giocatori avevano saltato la seduta precedente per motivi legati al calciomercato, ma ora sono di nuovo a disposizione del tecnico in vista dei prossimi importanti impegni.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, la giornata di ieri ha segnato un importante ritorno per la Francia. Il centrocampista Adrien Rabiot, da poco diventato un nuovo acquisto del Milan, ha completato con successo la sessione di allenamento in gruppo. Rabiot aveva saltato la precedente sessione di allenamenti per dedicarsi alle visite mediche e alla successiva firma del contratto che lo ha legato al club rossonero. La sua firma segna un punto chiave nella strategia di mercato del Milan, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ha puntato su giocatori di comprovata esperienza e talento internazionale.

Anche Benjamin Pavard ha ripreso a lavorare con il gruppo dopo aver definito il suo trasferimento dall’Inter al Marsiglia. Il difensore, reduce da una stagione di successo con i nerazzurri, ha completato le formalità del suo passaggio, ed è ora pienamente concentrato sugli impegni con la nazionale. La sua presenza aggiunge ulteriore solidità alla difesa della Francia, che si prepara ad affrontare sfide cruciali.

Il ritorno in gruppo di Rabiot e Pavard è un’ottima notizia per la Francia in vista delle prossime due sfide di qualificazione al Mondiale 2026. I Bleus affronteranno l’Ucraina e l’Islanda, con l’obiettivo di consolidare la loro posizione in classifica e avvicinarsi alla qualificazione.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 5 settembre alle ore 20.45, quando la Francia affronterà l’Ucraina a Breslavia, in Polonia. Una partita che si preannuncia tesa e combattuta, dove la nazionale francese dovrà dimostrare tutta la sua forza. Successivamente, martedì 9 settembre, la Francia ospiterà l’Islanda a Parigi, sempre alle ore 20.45.

Per il Milan, l’arrivo di Rabiot rappresenta un colpo importante. Il centrocampo rossonero, sotto la direzione del DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri, si arricchisce di un giocatore con un grande bagaglio tecnico e agonistico. La sua esperienza, maturata anche con la Juventus, sarà fondamentale per la squadra, che punta a tornare ai vertici sia in Italia che in Europa. I tifosi rossoneri sono in fermento e non vedono l’ora di vedere Rabiot in azione al fianco di Mike Maignan, l’altro rappresentante del Milan in nazionale francese. La sinergia tra questi due giocatori sarà cruciale per il successo del club.