Rabiot, spunta la clamorosa indiscrezione dalla Francia: è successo nell’ultima pausa delle Nazionali. La ricostruzione

Rabiot, clamorosa indiscrezione dalla Francia sul nuovo centrocampista del Milan: è successo nell’ultima pausa per le Nazionali

La nuova era rossonera targata Igli Tare e Massimiliano Allegri si preannuncia ricca di colpi di scena. Mentre il nuovo direttore sportivo lavora dietro le quinte per costruire la squadra del futuro, l’ex allenatore della Juventus, tornato a sedersi sulla panchina milanista, ha le idee chiare su come organizzare il centrocampo dopo l’arrivo di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, nonostante le difficoltà iniziali, si sta ritagliando un ruolo importante nella nazionale di Didier Deschamps. Una situazione che, come riportato da Alessandro Grandesso, corrispondente de La Gazzetta dello Sport in Francia, è tutt’altro che semplice. Rabiot è stato infatti accolto con contestazioni da parte dei tifosi parigini, che non hanno perdonato la sua ultima stagione trascorsa con i rivali del Marsiglia. Un tradimento vissuto con dolore dai supporter del club che lo ha formato.

Deschamps ha difeso il suo giocatore, definendo la contestazione “inaccettabile” e sottolineando il suo ruolo fondamentale con la maglia dei Bleus. Il CT francese ha però ammesso che in questo periodo Rabiot sta subendo la concorrenza dell’emergente Manu Koné, centrocampista della Roma. Il giovane talento giallorosso si sta infatti imponendo come un pilastro al fianco di Tchouaméni nel 4-2-3-1 offensivo di Deschamps.

Tuttavia, il periodo di minor utilizzo di Rabiot è stato in parte dovuto al suo status di separato in casa con il Marsiglia. Proprio qui, sotto la guida di De Zerbi, Rabiot è stato impiegato in un ruolo inedito, quello di trequartista, una posizione che non ha convinto appieno Deschamps. L’allenatore transalpino è curioso di vedere come sarà utilizzato da Allegri al Milan, l’uomo che lo ha lanciato e che conosce a fondo le sue qualità.

L’interesse di Allegri per Rabiot non è certo una novità. L’allenatore ha sempre apprezzato la sua personalità e le sue doti fisiche. Nell’ultima uscita con la nazionale, contro l’Islanda, il centrocampista ha mostrato ancora una volta il suo carattere, riuscendo persino a strappare qualche applauso dai suoi ex tifosi. I suoi interventi difensivi efficaci hanno dimostrato ancora una volta il suo impegno per la squadra, a prescindere dal contesto.

Per il nuovo Milan, un giocatore come Rabiot rappresenta un innesto di qualità e spessore, un centrocampista in grado di fare la differenza in entrambe le fasi di gioco. Con l’arrivo di Tare, il club rossonero ha dimostrato di voler puntare su profili di alto livello per tornare a lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo.