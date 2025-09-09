Rabiot Milan, mossa molto importante di Deschamps! Minuti nelle gambe e… Adesso il ritorno a Milanello! Le ultimissime notizie

Sta per concludersi l’attesa per l’arrivo di Adrien Rabiot a Milanello. Il centrocampista francese, nuovo acquisto del Milan, è atteso a Milano domani, ma stasera sarà impegnato con la sua nazionale nella partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Islanda. Questa partita potrebbe essere un’occasione d’oro per l’allenatore Massimiliano Allegri e per il direttore sportivo Tare, che attendono con ansia il loro nuovo giocatore.

Rabiot, un esordio in vista

Rabiot ha giocato molto poco in questa stagione, con una sola partita da titolare in Ligue 1, quella contro il Marsiglia, e un quarto d’ora finale nella recente sfida contro l’Ucraina. La speranza, sia per il giocatore che per il Milan, è che possa accumulare minuti preziosi nelle gambe stasera. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport in un suo articolo, “Rabiot si scalda. Deschamps in aiuto. Minuti nelle gambe per correre da Max”. Il quotidiano sportivo aggiunge nel sottotitolo: “Il Ct della Francia gli darà spazio contro l’Islanda. Così Adrien si avvicina al debutto con il Diavolo”.

L’assist di Deschamps

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, potrebbe fornire un prezioso “assist” ad Allegri concedendo a Rabiot più minuti in campo. Questo aiuterebbe il giocatore a ritrovare il ritmo partita e a presentarsi a Milanello in condizioni migliori per il debutto con la maglia rossonera. Il suo arrivo rinforza ulteriormente un centrocampo che, come notato dall’allenatore Attilio Tesser, è già di altissimo livello.

L’arrivo di Rabiot segna un’ulteriore tappa nella costruzione di un Milan competitivo, con l’obiettivo di raggiungere i traguardi fissati da Allegri e dalla società. La sua integrazione nella squadra sarà un passo fondamentale per il successo rossonero in questa stagione.