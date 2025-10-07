Rabiot Milan, Deschamps entusiasta per la sua nuova avventura: le sue dichiarazioni non lasciano dubbi. Le ultimissime notizie

Il buon momento di forma di Adrien Rabiot al Milan non è passato inosservato, tanto da meritarsi gli elogi pubblici del Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps. In conferenza stampa da Clairefontaine, il CT ha espresso piena soddisfazione per le prestazioni e la condizione atletica del centrocampista rossonero.

Le parole di Deschamps confermano come l’arrivo di Rabiot a Milano, operazione di alto profilo voluta dal DS Tare e avallata da Massimiliano Allegri, stia portando i frutti sperati, stabilizzando il rendimento del giocatore.

Un Rendimento in Crescita

Deschamps ha sottolineato la continuità e la qualità delle prestazioni del suo centrocampista con la maglia rossonera. “Rabiot ha giocato una serie di partite facendo abbastanza bene o addirittura molto bene, col suo nuovo club,” ha dichiarato il CT. “Si vede che è in una forma migliore rispetto al recente passato.”

Questa ritrovata solidità atletica e tecnica è una risorsa fondamentale per la Francia, impegnata nei prossimi appuntamenti internazionali. Il fatto che Rabiot stia giocando con continuità è un elemento che gioca a favore della Nazionale.

Adattabilità Tattica e Centralità

Nonostante il Milan utilizzi un modulo tattico differente rispetto a quello della Nazionale francese, Deschamps ha piena fiducia nell’adattabilità di Rabiot. Il giocatore, infatti, conosce perfettamente le richieste del CT e il ruolo che gli è riservato.

“Al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui,” ha spiegato Deschamps. L’impegno e la presenza costante in campo sono visti come un pregio. “Sarà certamente coinvolto. E dal punto di vista atletico, il fatto che abbia giocato una serie di partite è positivo per noi.”

Le dichiarazioni di Deschamps certificano il ruolo di Rabiot come elemento chiave sia nella sua Nazionale che nel centrocampo del Milan. La sua costante presenza, unita a quella di Modric, garantisce ad Allegri un reparto mediano di altissimo livello per affrontare il prosieguo della stagione.