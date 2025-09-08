Rabiot Milan, Deschamps fa il punto sulle sue condizioni: messaggio chiaro per Massimiliano Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Alla vigilia della sfida contro l’Islanda, il Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha affrontato diversi temi in conferenza stampa, tra cui le assenze importanti in attacco e la condizione di Adrien Rabiot, il nuovo acquisto del Milan.

La situazione in attacco

Interrogato sulle defezioni offensive, Deschamps ha ammesso di aver perso due giocatori cruciali come Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Tuttavia, il CT si è detto fiducioso nelle sue scelte, avendo richiamato Kingsley Coman. Ha ribadito che, nonostante le assenze, non rinuncerà al suo approccio offensivo, l’obiettivo è sempre quello di mettere in difficoltà l’avversario e sfruttare le proprie qualità. Le sue parole riflettono la convinzione di poter contare su una rosa profonda e versatile.

Rabiot e il suo ruolo

Per quanto riguarda Rabiot, Deschamps ha confermato che il centrocampista sta bene fisicamente. L’allenatore ha riconosciuto che Rabiot ha un “minutaggio ridotto rispetto agli altri” a causa degli eventi accaduti durante la sua parentesi al Marsiglia, ma ha ribadito di avere a disposizione diverse opzioni tattiche per impiegarlo.

La sua presenza nella rosa è un segnale di fiducia da parte del CT, che lo considera un elemento importante per il centrocampo francese. Il suo impiego contro l’Islanda dipenderà dalle valutazioni finali di Deschamps, che potrebbe scegliere di schierarlo in una posizione specifica in base alle esigenze della partita. La versatilità e la condizione fisica del giocatore saranno fondamentali per il suo utilizzo, ma è chiaro che Deschamps intende sfruttare le qualità del centrocampista rossonero.