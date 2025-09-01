Rabiot Milan, le dichiarazioni di De Zerbi in conferenza stampa! Operazione chiusa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan piazza il primo colpo del “calciomercato day” in grande stile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno chiuso l’accordo per l’arrivo di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Marsiglia. L’operazione, che si è sbloccata dopo giorni di trattative, ha visto il Diavolo riuscire ad abbassare le pretese economiche del club francese. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 10 milioni di euro, bonus compresi.

Parallelamente, il Milan ha trovato anche un’intesa con il giocatore: Rabiot firmerà un contratto quadriennale con un ingaggio di poco inferiore ai cinque milioni di euro a stagione. Un ruolo fondamentale nella trattativa lo ha avuto l’agente del giocatore, sua madre Veronique, con cui sono state definite anche le commissioni. Un dettaglio curioso emerso dall’affare è la clausola pattuita al momento del suo trasferimento dalla Juventus al Marsiglia: il 30% della cifra del cartellino andrà infatti a Rabiot stesso.

Sulla vicenda ha parlato anche l’allenatore del Marsiglia, Roberto De Zerbi, che in conferenza stampa ha glissato sul futuro del giocatore, dichiarando: “Non so cosa rispondere, non ho parlato di mercato con Longoria e Benatia. Ho pensato solo a preparare la partita”. Una risposta diplomatica che lascia intendere come la trattativa fosse ormai avviata e che la sua squadra si stesse già preparando a fare a meno del centrocampista.

Come sottolineato dalla “Rosea”, non è un segreto che l’operazione sia stata caldeggiata fortemente da Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero. L’allenatore, noto per la sua pragmatica visione del calcio, ha insistito per riabbracciare Rabiot, con cui ha condiviso le stagioni migliori della sua carriera, proprio ai tempi della Juventus. A sua volta, il centrocampista ha rifiutato altre proposte, inclusa quella dell’Aston Villa in Premier League, pur di ricongiungersi con il tecnico che lo ha valorizzato al massimo. L’affare Rabiot si preannuncia come uno dei più significativi di questa sessione estiva, e la sua esperienza e qualità saranno un valore aggiunto per il centrocampo del Diavolo.