Rabiot Milan, tifosi letteralmente sconvolti! C’entra la madre-agente del ragazzo, Furlani spiazzato in positivo

Rabiot Milan, clamoroso aneddoto sull’affare legato al centrocampista francese: la madre-agente non ha ricevuto commissioni

Il calciomercato Milan continua a regalare colpi di scena e l’ultima indiscrezione, lanciata dal giornalista sportivo Daniele Longo, scuote il mondo del calcio: la madre e agente di Adrien Rabiot non avrebbe ricevuto nessuna commissione per il trasferimento del figlio dal Marsiglia al Milan. Una notizia che ha del clamoroso, soprattutto considerando le cifre solitamente in gioco in operazioni di questo tipo e la fama di un’agente nota per la sua determinazione nelle trattative.

Questa mossa apre a nuovi scenari e solleva interrogativi sul futuro del centrocampista francese. L’arrivo di Rabiot al Milan, in un’estate di rinnovamento per i rossoneri, sembra essere un tassello cruciale per la nuova gestione. Il club milanese, infatti, ha annunciato due figure di spicco che guideranno il nuovo corso: Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Una coppia inedita che ha già fatto sognare i tifosi rossoneri, ansiosi di rivedere la propria squadra competere ai massimi livelli in Italia.

L’operazione Rabiot, che sembrava essere una delle più complicate, si sarebbe quindi sbloccata in modo inatteso. Il gesto della signora Véronique Rabiot di rinunciare alle commissioni potrebbe essere interpretato come un segnale di fiducia nei confronti del progetto rossonero. Un progetto ambizioso, che con l’arrivo di Tare e Allegri acquisisce credibilità e appeal. Il primo, noto per la sua scaltrezza e la sua abilità nel scovare talenti, e il secondo, un tattico di grande esperienza e carisma, formano un tandem che potrebbe rivoluzionare la squadra e riportare il Milan ai vertici.

La notizia, riportata in esclusiva da Daniele Longo, rappresenta un colpo di scena che mette in luce la volontà ferrea di tutte le parti in causa di portare a termine l’affare. L’assenza di commissioni non solo facilita la trattativa dal punto di vista economico, ma suggerisce anche una visione a lungo termine, dove l’obiettivo comune è la crescita sportiva e non il mero guadagno. L’arrivo di Rabiot a costo zero per le commissioni, in un’ottica di bilancio, rappresenta un enorme vantaggio per il Milan, che potrà così investire le risorse risparmiate su altri ruoli o giocatori, andando a completare a gennaio una rosa che si preannuncia competitiva e ben bilanciata.