Rabiot Milan, continuano i dialoghi con la madre-agente del calciatore! Cosa manca per l’affondo col Marsiglia

Rabiot Milan, sono proseguiti nelle ultime ore le discussioni con la madre-agente del centrocampista francese: tutti gli aggiornamenti

La ricerca del centrocampo perfetto per il nuovo Milan di Allegri e Tare continua senza sosta, con un nome che si fa sempre più prepotentemente strada: Adrien Rabiot. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, una delle voci più autorevoli nel panorama calcistico internazionale, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione tramite il suo canale YouTube. Secondo Romano, il centrocampista francese resta un obiettivo concreto per i rossoneri, che stanno lavorando in silenzio per cercare di trovare un’intesa.

La trattativa: tra Milan e il clan Rabiot

La notizia più rilevante riportata da Romano è l’assenza di una trattativa ufficiale avviata tra il Milan e l’Olympique Marsiglia. Le discussioni si concentrano principalmente con l’entourage del giocatore, in particolare con la madre di Rabiot, che cura i suoi interessi. Questo approccio suggerisce che il Milan sta valutando attentamente non solo l’aspetto sportivo, ma anche quello economico dell’operazione. Il costo dell’ingaggio di un giocatore del calibro di Rabiot è un fattore cruciale, e il direttore sportivo Tare sta ponderando ogni mossa per non sbilanciare il bilancio societario. L’evoluzione di questa fase preliminare è cruciale per capire se il Milan deciderà di affondare il colpo.

Lo scambio fantasma e la richiesta del Marsiglia

Romano ha anche smentito con forza una delle voci che erano circolate nei giorni scorsi, ovvero un possibile scambio tra Rabiot e il centrocampista del Milan, Ismaël Bennacer. “Uno scambio Rabiot-Bennacer non è mai esistito,” ha dichiarato Fabrizio Romano, sottolineando come l’Olympique Marsiglia non abbia mai considerato questa opzione. Questo chiarimento è fondamentale per fare luce su un mercato spesso alimentato da indiscrezioni.

Il Marsiglia, dal canto suo, ha fissato un prezzo ben preciso e non intende scendere a compromessi. La richiesta per il cartellino di Rabiot ammonta a 15 milioni di euro. “Il messaggio che manda il Marsiglia è: ’15 milioni di euro per Rabiot è la cifra richiesta, non si scende da quella cifra’,” ha ribadito Romano. Questa posizione ferma del club francese mette il Milan di fronte a una scelta: accettare la cifra o cercare alternative. L’abilità di Tare nel negoziare sarà decisiva.

Il ruolo di Allegri e il nuovo Milan

L’eventuale arrivo di Rabiot sarebbe un’aggiunta di grande qualità per il centrocampo rossonero, un reparto che il nuovo allenatore Massimiliano Allegri vuole rinforzare per competere ai massimi livelli. La versatilità e l’esperienza del centrocampista francese lo renderebbero un tassello prezioso per il nuovo calciomercato Milan. La trattativa, pur non essendo ancora ufficiale, resta viva e monitorata, con i rossoneri che potrebbero accelerare i tempi una volta raggiunta un’intesa di massima con il giocatore. La società rossonera sa che il mercato è vicino alla chiusura, ma la necessità di rinforzi è chiara. Le parole di Fabrizio Romano confermano che il Milan è interessato, ma l’affare è tutt’altro che semplice e richiederà tempo e pazienza. L’obiettivo è chiaro: costruire un Milan forte e competitivo, e Adrien Rabiot è considerato uno degli elementi chiave per raggiungere questo traguardo.