Rabiot al Milan: i dettagli segreti dell’affare raccontati da Matteo Moretto. Le cifre lasciano di stucco

Rabiot al Milan: Matteo Moretto, noto giornalista, ha svelato le cifre dell’affare dei rossoneri con il Marsiglia. Tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan si è acceso nelle ultime ore estive con un colpo che ha fatto rumore: l’arrivo di Adrien Rabiot. A svelare i retroscena di questa operazione è stato il giornalista Matteo Moretto, in un’intervista esclusiva rilasciata sul canale YouTube del noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Un trasferimento che, a detta di molti, ha cambiato le carte in tavola per la stagione rossonera.

La Svolta Decisiva dopo la Sconfitta

Secondo quanto riportato da Moretto, la trattativa per Rabiot è diventata la priorità assoluta del Milan nella fase finale del mercato estivo. La svolta è arrivata dopo una sconfitta inaspettata. Precisamente, il ko subito contro la Cremonese ha spinto la dirigenza rossonera a prendere una decisione drastica e immediata. È stato a quel punto che il nuovo direttore sportivo, Tare, e il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, hanno dato il via libera per accelerare e “andare all-in” sul talentuoso centrocampista francese. I contatti con il Marsiglia, proprietaria del cartellino, si sono fatti sempre più costanti e intensivi, culminando infine con la firma del giocatore.

Le Cifre Ufficiali e la Volontà di Allegri

L’operazione, come sottolineato da Moretto, è stata un successo non solo sportivo, ma anche economico. Il Milan è riuscito a chiudere l’accordo con il Marsiglia per una cifra di 7 milioni di euro fisse, a cui si aggiungeranno 2,5 milioni di euro di bonus legati a obiettivi specifici. Una cifra complessiva che testimonia la volontà del club di investire su un profilo di alto livello. Rabiot, dal canto suo, ha siglato un contratto a lungo termine. L’accordo prevede una durata di tre anni con un’opzione per una quarta stagione, a un ingaggio netto di 3,5 milioni di euro a stagione. Questo investimento dimostra la fiducia che il club ripone in lui e la sua importanza nel progetto tecnico.

Adrien Rabiot è un giocatore che incarna perfettamente le esigenze del Milan in questa fase della stagione. Con la sua qualità tecnica e la sua fisicità imponente, è destinato a diventare un pilastro del centrocampo rossonero. La sua versatilità gli permette di giocare in diverse posizioni, offrendo ad Allegri nuove opzioni tattiche. Il nuovo allenatore rossonero ha fortemente voluto Rabiot, riconoscendo in lui le caratteristiche ideali per il suo schema di gioco.

L’arrivo di un giocatore del suo calibro non solo rafforza la squadra in campo, ma lancia anche un chiaro segnale agli avversari, dimostrando le ambizioni del Milan in questa stagione.