Rabiot Milan, chiuso il colpo a centrocampo! Cifre e dettagli, domani le visite mediche del francese

Rabiot Milan, è stato chiuso definitivamente il colpo a centrocampo: domani le visite mediche del centrocampista francese

La bomba di mercato è finalmente esplosa: Adrien Rabiot è un nuovo giocatore del calciomercato Milan. La notizia, diffusa in esclusiva da Gianluca Di Marzio, ha scosso l’ambiente calcistico e confermato le voci che si rincorrevano da giorni. Il centrocampista francese, una delle figure più controverse e al tempo stesso talentuose del panorama calcistico, ha completato il suo trasferimento dal Marsiglia e si prepara a vestire la maglia rossonera per la sua seconda avventura in Serie A, dopo l’esperienza alla Juventus.

L’ufficialità del suo arrivo è attesa per domani, quando l’ex giocatore del PSG inizierà la sua nuova vita professionale a Milanello. Questo colpo di mercato è l’ennesimo segnale delle ambizioni del Milan, una squadra che, sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del tecnico Massimiliano Allegri, punta a tornare ai vertici del calcio italiano. La scelta di puntare su un giocatore come Rabiot, con la sua forte personalità e il suo enorme potenziale, dimostra la chiara volontà di costruire un centrocampo solido e in grado di fare la differenza sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Nato il 3 aprile 1995, Rabiot ha compiuto 30 anni e si presenta a Milano nel pieno della sua maturità calcistica. Il suo contratto sarà un quadriennale, con un ingaggio che si aggira tra i 4,5 e i 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che sottolinea l’importanza del giocatore all’interno del progetto tecnico rossonero. Per il Marsiglia, il Milan ha sborsato circa 10 milioni di euro, inclusi i bonus, un investimento considerato più che ragionevole per un calciatore del suo calibro. Da non dimenticare la clausola che assegna una percentuale della transazione, il 30%, direttamente nelle tasche del giocatore, una pratica sempre più diffusa nel mercato moderno.

Il trasferimento di Rabiot non è solo un’operazione finanziaria, ma un vero e proprio affare strategico. Il suo arrivo permetterà ad Allegri di avere a disposizione un centrocampista versatile, capace di ricoprire più ruoli e di adattarsi a diversi moduli di gioco. La sua esperienza internazionale, maturata con la Nazionale francese e in Champions League, sarà un valore aggiunto fondamentale per il Milan, che si appresta ad affrontare una stagione intensa su più fronti. L’intesa con i compagni di reparto sarà cruciale per il successo della squadra, e la speranza dei tifosi è che Rabiot possa integrarsi rapidamente e diventare un pilastro del nuovo Milan di Tare e Allegri. L’entusiasmo è palpabile, e l’attesa per vederlo in campo è già alle stelle.