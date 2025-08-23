Rabiot Milan, Allegri alza il pressing! L’idea prende forma, c’è uno scenario preciso per vedere il francese a Milanello

Rabiot Milan, Massimiliano Allegri vuole alzare il pressing per il centrocampista francese: idea intrigante se dovesse uscire Musah

Il Milan è sempre un’attrazione magnetica per le voci di calciomercato, e l’ultima indiscrezione arriva direttamente da Matteo Moretto, una fonte solitamente molto ben informata. L’indiscrezione riguarda un nome di alto profilo che potrebbe infiammare l’estate rossonera: Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia in rottura con il club allenato da Roberto De Zerbi dopo la lite con Rowe.

Secondo quanto riportato da Moretto, se dovesse concretizzarsi la cessione di Yunus Musah, la dirigenza milanista potrebbe valutare seriamente nuovi innesti per il reparto mediano. E qui entra in gioco un nome a sorpresa, quello di Adrien Rabiot. Non si tratta di una trattativa già avviata o di una decisione presa, ma di un’idea, un’ipotesi che sta circolando negli ambienti del calcio. A rendere questa possibilità particolarmente interessante, sempre secondo Moretto, è la presunta stima di Massimiliano Allegri nei confronti del centrocampista francese. Allegri, che ha già allenato Rabiot alla Juventus, conosce bene le sue qualità e lo considera un profilo di grande valore.

L’eventuale interesse per Rabiot aprirebbe scenari interessanti. Il francese, con il suo fisico possente e la sua abilità nel ricoprire diversi ruoli a centrocampo, sarebbe un acquisto di spessore che darebbe ulteriore qualità e esperienza alla squadra. La sua capacità di inserirsi in area avversaria e la sua visione di gioco potrebbero rivelarsi cruciali per il Milan.

La fonte di questa indiscrezione è, come detto, Matteo Moretto. La voce, per il momento, è solo un’idea in fase embrionale, ma nel calciomercato le idee possono rapidamente trasformarsi in trattative. La società rossonera, in ogni caso, starebbe valutando tutte le opzioni per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il futuro di Musah e le decisioni sul mercato del Milan restano ancora da definire, ma la candidatura di Adrien Rabiot potrebbe presto diventare un tema caldo.