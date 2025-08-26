Rabiot Milan, primi dialoghi positivi e bozza d'intesa col calciatore! Accordo in dirittura e col Marsiglia...

Rabiot Milan, i primi dialoghi con la madre agente del centrocampista sono risultati positivi: bozza d’intesa per un biennale

Il futuro di Adrien Rabiot sembra sempre più lontano dal Marsiglia, e il calciomercato Milan è pronto a cogliere l’occasione. Le recenti indiscrezioni di mercato suggeriscono che il club rossonero, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, ha avviato i primi, positivi contatti con l’entourage del centrocampista francese. Una notizia che, se confermata, potrebbe segnare un punto di svolta nel calciomercato estivo.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Nicolò Schira, le prime trattative tra il Milan e la madre-agente di Rabiot, Veronique, sono state particolarmente incoraggianti. Il giocatore avrebbe espresso il desiderio di un contratto a lungo termine, estendendolo fino al 2027, un’intesa che darebbe al centrocampista la stabilità desiderata e al Milan un giocatore di caratura internazionale per il suo reparto mediano. La richiesta di un contratto biennale rappresenta un segnale forte da parte di Rabiot, che evidentemente vede nel progetto Milan la sua prossima tappa.

La presenza di Massimiliano Allegri in panchina potrebbe giocare un ruolo cruciale in questa operazione. Il tecnico livornese, che conosce molto bene le qualità e le caratteristiche tecniche di Rabiot dai tempi della Juventus, è notoriamente un suo grande estimatore. La fiducia reciproca e il rapporto professionale già consolidato potrebbero convincere il giocatore a scegliere la maglia rossonera, bypassando altre offerte. Il Milan, da parte sua, è ben consapevole che l’arrivo di Rabiot non solo alzerebbe il livello tecnico del centrocampo, ma porterebbe anche una leadership e un’esperienza preziose, fondamentali per affrontare la prossima stagione.

Dalle informazioni disponibili, al momento non ci sono stati colloqui formali o offerte concrete all’Olympique Marsiglia. La strategia del nuovo DS Igli Tare sembra essere chiara: agire con rapidità e discrezione per assicurarsi i rinforzi giusti e puntare su giocatori di alto profilo che possano fare la differenza. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva capace di lottare per i massimi traguardi, sia in Italia che in Europa.

In conclusione, la possibilità che Adrien Rabiot vesta la maglia del Milan sta prendendo corpo e forma. L’interesse del club rossonero, le positive sensazioni emerse dai primi incontri con l’agente e il forte legame con il nuovo allenatore Allegri rendono l’affare sempre più probabile. La richiesta di un contratto fino al 2027 indica la volontà del giocatore di impegnarsi a lungo termine, un segnale che il Milan è pronto ad accogliere per regalare ai propri tifosi un nuovo campione in mezzo al campo.