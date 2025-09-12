Rabiot Milan, la rivelazione verso il Bologna: titolare o dalla panchina? Ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Sul portale di gazzetta.it, il giornalista Luca Bianchin ha fornito un’analisi dettagliata delle condizioni di Adrien Rabiot e del suo possibile esordio con il Milan. Bianchin conferma che il centrocampista francese sta bene, nonostante la sua ultima apparizione ufficiale con il Marsiglia risalga al 15 agosto, nella trasferta contro il Rennes. La recente convocazione con la Nazionale francese è, secondo il giornalista, una prova della sua buona condizione fisica.

Bianchin ipotizza che la scelta più logica per l’esordio con il Milan sia un impiego dalla panchina. Il centrocampo titolare dovrebbe essere composto da Fofana, Modric e Loftus-Cheek, con Rabiot pronto a subentrare nel corso della partita a San Siro, presumibilmente dopo il 45°.

Il giornalista sottolinea l’intesa speciale tra Rabiot e l’allenatore Massimiliano Allegri. Nel momento in cui i due si ritroveranno a San Siro, torneranno alla mente gli anni trascorsi insieme alla Juventus. Secondo Bianchin, Allegri sa di poter contare sul francese senza troppe spiegazioni tattiche: basterà “scriverlo sulla formazione o alzare un cartello” con il numero 12 per vederlo in campo.

Questa sinergia tra giocatore e allenatore è un fattore cruciale per il progetto tecnico rossonero, curato anche dal direttore sportivo Igli Tare. La fiducia reciproca tra Rabiot e Allegri rende il centrocampista francese una risorsa preziosa, pronta a inserirsi nel vivo del gioco e a dare un contributo decisivo fin dal suo primo momento in campo.