Rabiot Milan, domani sarà titolare contro il Bologna? Massimiliano Allegri ha fatto chiarezza in conferenza stampa. Le ultimissime notizie

n vista della partita di domani sera a San Siro contro il Bologna di Vincenzo Italiano, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. La sfida si preannuncia complessa, e l’allenatore dovrà fare i conti con diverse incognite, prima fra tutte quella relativa alla condizione fisica dei giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.

Allegri ha subito affrontato la questione Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, rientrato da poco, è un’opzione per la formazione titolare, ma il tecnico ha specificato che la decisione definitiva verrà presa tra oggi e domani mattina. La presenza di Rabiot a centrocampo è cruciale per la qualità e la fisicità del reparto, e Allegri valuterà attentamente se rischiarlo subito o meno.

Il tecnico ha poi fatto il punto sugli infortunati, confermando l’assenza di Christopher Nkunku, ancora “a mezzo servizio”, e di Rafael Leão, il cui rientro è previsto per il match contro il Napoli. Queste assenze aprono le porte a diverse soluzioni offensive. Allegri ha speso parole di elogio per Balentien, schierato a Lecce con “buon piglio”, e per Santiago Giménez, che ha segnato in nazionale e che secondo l’allenatore “ha i gol nelle gambe”. Giménez, arrivato a gennaio, ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, ma Allegri si aspetta molto da lui in questa stagione.

In un contesto in cui il Milan deve fare a meno di alcuni dei suoi giocatori più importanti, l’occasione per i giovani e per i nuovi arrivati è dietro l’angolo. Le parole di Allegri su Giménez e Balentien non sono casuali, ma sono un segnale chiaro di fiducia nei confronti dei ragazzi che dovranno sopperire alle assenze dei titolari. La sfida contro il Bologna si trasforma così in un test importante per l’intera squadra, che dovrà dimostrare di avere una panchina lunga e di qualità. La gestione di Massimiliano Allegri, supportato dal lavoro di Tare, si rivela ancora una volta cruciale.