8 ore ago

Rabiot

Rabiot Milan, il nuovo acquisto è arrivato a Milano: il suo primo messaggio ai tifosi rossoneri. Le ultimissime notizie sul club

Adrien Rabiot è atterrato a Milano, pronto a iniziare la sua avventura in rossonero. Un volo privato proveniente da Parigi ha portato il centrocampista francese all’aeroporto di Malpensa, dove ha rilasciato le sue prime, significative dichiarazioni: “Sono molto contento. Forza Milan!”.

Un rinforzo per il centrocampo

Dopo aver concluso gli impegni con la nazionale, Rabiot si unisce finalmente ai suoi nuovi compagni, completando un trasferimento fortemente voluto dalla dirigenza. L’ex Juventus è ora atteso a Milanello per il suo primo allenamento, un momento che segna l’inizio ufficiale del suo cammino con la maglia del Diavolo. Il suo arrivo rappresenta un importante rinforzo per il reparto mediano, portando esperienza, fisicità e qualità tecniche.

Il desiderio di Allegri

L’ingaggio di Rabiot è stato un’operazione su cui l’allenatore Massimiliano Allegri ha insistito con forza, riconoscendo nel giocatore le caratteristiche ideali per il suo progetto tattico. Il tecnico, che conosce bene il centrocampista dai tempi della Juventus, ha lavorato a stretto contatto con il DS Igli Tare per assicurarsi il suo arrivo, vedendo in lui un tassello fondamentale per la squadra. La sua abilità nel recuperare palla e la sua visione di gioco sono qualità che, secondo lo staff tecnico, si integreranno perfettamente nel modulo di Allegri, offrendo nuove soluzioni e maggiore solidità al centrocampo del Milan.

Con l’arrivo di Rabiot, le aspettative sono alte: i tifosi sperano che il suo contributo possa aiutare il Milan a raggiungere gli obiettivi prefissati per la stagione.

