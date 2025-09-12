Rabiot al Milan, l’aneddoto su Theo Hernandez scalda i cuori dei tifosi! Ex terzino rossonero decisivo? Le parole del centrocampista

Rabiot al Milan, il francese ha svelato un importante aneddoto su Theo Hernandez: il terzino ha consigliato all’ex Juve di accettare

Il Milan del rilancio, con la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, aggiunge un altro tassello fondamentale alla sua ambiziosa campagna acquisti estiva. A partire dalle ore 12, nella sala stampa di Milanello, si è tenuta la tanto attesa conferenza stampa di presentazione di Adrien Rabiot, il penultimo acquisto rossonero, un calciatore fortemente voluto dal tecnico livornese che lo ha già allenato con successo ai tempi della Juventus. Questo colpo di mercato, frutto di una trattativa condotta con maestria dal DS Tare, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi e acceso le speranze per una stagione da veri protagonisti.

Rabiot e il richiamo di Allegri: un binomio vincente

L’arrivo di Adrien Rabiot al Milan non è un caso, ma il risultato di una scelta mirata da parte del nuovo allenatore rossonero, Massimiliano Allegri. Il tecnico, che ha fatto ritorno sulla panchina milanista per dare una nuova identità alla squadra, ha individuato nel centrocampista francese il profilo ideale per rafforzare il reparto mediano. La loro precedente collaborazione alla Juventus ha cementato un rapporto di stima e fiducia reciproca, come ha confermato lo stesso Rabiot in conferenza stampa. “Allegri mi ha chiamato subito” ha dichiarato il giocatore, “e mi ha spiegato il progetto che sta nascendo qui a Milano. La sua presenza è stata decisiva per la mia scelta.”

Il ruolo di Tare: la mano del nuovo DS

Dietro a questo acquisto di peso, si nasconde la mano sapiente di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan. Arrivato in rossonero per dare una svolta alla strategia di mercato del club, Tare ha dimostrato fin da subito di avere le idee chiare. La trattativa per Rabiot, sebbene non semplice, è stata gestita con grande competenza, superando la concorrenza di altri club europei. L’intesa raggiunta con il Marsiglia, club proprietario del cartellino del francese, ha permesso al Milan di assicurarsi un giocatore di livello internazionale a condizioni vantaggiose. L’operazione, che si aggira intorno ai 10 milioni di euro (con bonus inclusi), ha rappresentato un vero e proprio affare per le casse rossonere, un segnale che il nuovo corso del club punta a una gestione virtuosa e sostenibile.

SE HA SENTITO MILANISTI ED EX MILANISTI – «Maignan mi ha parlato bene del Milan, anche Theo mi ha detto che mi sarei trovato bene perchè è una grande famiglia. Allegri ha già lavorato qui, è molto legato al club. Non voglio dire che mi hanno convinto perchè parliamo di un grande club, ma è importante comuque avere un feddback da chi è qui o è già stato qui. Mi hanno parlato tutti bene del Milan. Ero sicuro che stavo facendo la scelta giusta».

