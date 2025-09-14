Rabiot Milan, il francese subito titolare! Allegri ha deciso, l’ex Marsiglia a centrocampo con loro due

Rabiot Milan, il centrocampista francese partirà subito dal primo minuto questa sera contro il Bologna: Allegri ha sciolto le riserve

Nonostante le voci di una possibile gestione prudente dopo la sosta per le nazionali, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, sembra pronto a scatenare la sua “artiglieria pesante” nella sfida di questa sera contro il Bologna. Come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, che titola “Subito i due top. Rabiot-Modric e Loftus avanza”, l’undici rossonero si preannuncia stellare, con un centrocampo che fa sognare i tifosi.

L’assenza per squalifica di Rafael Leao e le condizioni non ottimali di Christian Pulisic, reduce da impegni con la nazionale americana e un lungo viaggio transoceanico, hanno spinto Allegri a non correre rischi. Nonostante il pieno recupero dal problema alla mano, l’americano non è ancora al 100% della forma, a differenza di Santiago Gimenez, che invece guiderà l’attacco rossonero fin dal primo minuto. La decisione, presa in accordo con il neo Direttore Sportivo Igli Tare, è quella di puntare subito sui giocatori più in forma e pronti per la battaglia.

L’attenzione maggiore è però rivolta al centrocampo, vero cuore pulsante del gioco di Allegri. Il tecnico livornese, che ha ereditato una squadra ricca di talento, ha deciso di affidarsi a due dei suoi uomini chiave: Adrien Rabiot e Luka Modric. Il centrocampista francese, Adrien Rabiot, è il grande protagonista di giornata: sarà schierato titolare per dare equilibrio e qualità alla mediana. La sua capacità di dettare i tempi, unita alla forza fisica e agli inserimenti in area, lo rendono un elemento indispensabile per la costruzione del gioco e la fase di non possesso. La sua intesa con Ruben Loftus-Cheeke Luka Modric sarà fondamentale per dominare il Bologna a centrocampo e creare superiorità numerica.

Allegri, in collaborazione con il DS Tare, ha dunque optato per una strategia audace, puntando sulla qualità assoluta dei suoi interpreti. Un segnale chiaro a tutto il campionato: il Milan non ha intenzione di nascondersi e vuole dimostrare fin da subito le proprie ambizioni scudetto. La sfida contro il Bologna sarà un banco di prova importante per testare le nuove geometrie e l’amalgama del gruppo, ma con un centrocampo di questa portata, i rossoneri possono guardare al futuro con ottimismo.