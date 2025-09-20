Rabiot Milan, il francese è un punto fermo di Massimiliano Allegri! Il dato sulle presenze da titolare è impressionante. Le ultimissime sui rossoneri

Nemmeno il tempo di ambientarsi e Adrien Rabiot è già diventato il perno del centrocampo del Milan di Massimiliano Allegri. Nonostante i pochissimi allenamenti svolti in gruppo dopo il suo arrivo, il tecnico livornese non ha esitato a schierarlo titolare contro il Bologna, una mossa che ha inviato un segnale forte e chiaro a tutto l’ambiente rossonero.

L’immediato impiego del centrocampista francese non è frutto del caso, ma della ferma volontà di Allegri, che lo ha richiesto con insistenza alla dirigenza. Il tecnico ritiene Rabiot un giocatore fondamentale, quasi insostituibile, per la sua idea di calcio. Questa fiducia incondizionata è un filo rosso che lega le loro carriere, un legame nato e cementato negli anni passati insieme alla Juventus.

Le statistiche riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport parlano chiaro: nei tre anni trascorsi in bianconero, Massimiliano Allegri ha schierato Rabiotdal primo minuto in ben 119 partite su 127. Un dato impressionante che testimonia come il francese fosse, e si stia confermando, il “fedelissimo” del tecnico, l’uomo a cui affidare le chiavi del reparto nevralgico della squadra. La sua corsa, la sua fisicità e la sua capacità di muoversi tra le linee lo rendono l’interprete ideale per un calcio pragmatico e allo stesso tempo efficace.

Il suo impatto è stato subito tangibile, non solo per il valore tecnico, ma anche per la leadership che ha saputo mostrare in campo. La sua presenza è una garanzia di solidità e di equilibrio. In vista della prossima sfida contro l’Udinese, la situazione non cambierà: Adrien Rabiot è atteso ancora una volta tra i titolari, pronto a dimostrare ancora una volta perché il suo allenatore lo ha voluto a tutti i costi. Il Milan ha un nuovo punto fermo e si chiama Adrien Rabiot.