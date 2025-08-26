Rabiot Milan, contatti concreti! Si tratta di una richiesta diretta di Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è pronto a infiammare il mercato e a regalare al suo tecnico, Massimiliano Allegri, il rinforzo tanto atteso a centrocampo. Le ultime indiscrezioni rivelano che il club rossonero ha mosso passi concreti per Adrien Rabiot, il forte centrocampista francese del Marsiglia. Non si tratta di un semplice sondaggio, ma di un’operazione su cui la dirigenza sta lavorando con grande intensità, spinta da una richiesta esplicita del suo allenatore.

Rabiot, il Volere di Allegri per la Mediana del Diavolo

Adrien Rabiot, centrocampista esperto e di grande fisicità, è il profilo che Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero, ritiene perfetto per completare il proprio centrocampo. Rabiot è un calciatore completo, capace di abbinare doti di interdizione a una notevole propensione offensiva. La sua esperienza in campo internazionale e la sua presenza fisica lo rendono un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Il suo arrivo darebbe al Milan una solidità e una personalità in mezzo al campo che sono mancate in alcuni frangenti della scorsa stagione.

I contatti tra le parti sono in corso per studiare la fattibilità dell’operazione. Il Milan è consapevole delle difficoltà, ma la volontà di Allegri è chiara e la dirigenza sta facendo di tutto per accontentarlo. La trattativa non è semplice, in quanto il Marsiglia non intende privarsi a cuor leggero di uno dei suoi calciatori più rappresentativi. Tuttavia, la pressione del club rossonero e la possibilità per Rabiot di giocare in Serie A, sotto la guida di un allenatore come Allegri, potrebbero fare la differenza.

Un Colpo per Aumentare la Competitività

L’acquisto di Adrien Rabiot sarebbe un segnale forte lanciato al campionato e all’Europa. Il Diavolo dimostrerebbe di voler puntare su giocatori di alto livello per competere su tutti i fronti. L’arrivo di un calciatore con la sua esperienza e il suo carisma sarebbe fondamentale per un gruppo che ha bisogno di ritrovare la fiducia dopo un esordio in campionato deludente. La trattativa è ancora in corso, ma i tifosi rossoneri possono sognare: il loro centrocampo potrebbe presto arricchirsi di un talento di calibro internazionale.