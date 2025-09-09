Rabiot Milan, esordio da titolare contro il Bologna? Max Allegri ha in questo momento un’idea ben precisa. Le ultimissime notizie

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato. Martedì sera Adrien Rabiot sarà impegnato insieme ai suoi compagni di Nazionale nella sfida valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali contro l’Islanda. Dopo i 15 minuti dell’altra sera nella vittoria sull’Ucraina, il neo centrocampista del Milan spera di ritagliarsi più spazio in questa nuova sfida, così da arrivare mercoledì a Milanello con più minuti nelle gambe e con una condizione sì da migliorare, ma tutt’altro che pessima. La sua presenza in campo, seppur limitata, ha già mostrato lampi del suo talento, con una notevole capacità di gestire il pallone e una visione di gioco che potrà fare la differenza nel centrocampo rossonero.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato “Rabiot di corsa verso l’esordio con il Milan“, che salvo incredibili colpi di scena sarà a partita in corso contro il Bologna, domenica prossima a San Siro. La scelta di far entrare il francese gradualmente rispecchia la strategia di Allegri e del DS Tare di non forzare i nuovi acquisti, specialmente quelli rientrati dagli impegni con le Nazionali, dando loro il tempo necessario per adattarsi ai meccanismi della squadra e per ritrovare la forma fisica ottimale.

L’attesa per l’esordio è palpabile tra i tifosi rossoneri, ansiosi di vedere all’opera un giocatore che, sulla carta, ha tutte le carte in regola per diventare un punto fermo del centrocampo. Contro il Bologna, squadra contro la quale in carriera il francese non ha mai perso, il debutto di Rabiot potrebbe essere un segnale forte: una mossa tattica per dare maggiore sostanza e qualità al reparto mediano, e per testare le sue capacità in una partita ufficiale di Serie A. Il suo impatto, anche se limitato a pochi minuti, sarà attentamente analizzato per capire come si inserirà nel modulo di Allegri e quali saranno le sue dinamiche con i compagni di squadra. Sarà il primo passo di una stagione che, si spera, lo vedrà protagonista indiscusso.